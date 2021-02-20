Акимова заработала штрафной круг во время эстафеты на чемпионате мира
В эти минуты на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) проходит женская эстафета. Российская сборная фактически лишилась шансов на медали уже после второго этапа.
Евгения Павлова, начавшая гонку, точно стреляла и передала эстафету на седьмом месте. Она отставала от лидера на 38,1 секунды, а от третьего — на 21 секунду.
Но на втором этапе Татьяна Акимова стреляла неудачно. Первую стрельбу она прошла без промахов, но на втором огневом рубеже получила штрафной круг. В итоге Акимова передала эстафету лишь 15-й с отставанием от лидера более двух минут.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую трансляцию женской эстафеты.
На чемпионате мира в Поклюке российские биатлонисты пока не выиграли ни одной медали.
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