Лиза Тереза Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ в Поклюке, Миронова — 19-я

В Поклюке (Словения) на чемпионате мира по биатлону завершился женский масс-старт. Победителем гонки стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Серебряная и бронзовая медали достались представительницам Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф соответственно.



Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она завершила гонку 19-й. Ирина Казакевич финишировала следом, 20-й.



Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения

Масс-старт. Женщины

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 36.05,7

2. Ингрид Ландмарк Тандреволд — + отставание 21,7

3. Тириль Экхофф — + 23,0

4. Марте Рёйселанд (все — Норвегия) — + 23,6

5. Лиза Виттоцци (Италия) — + 48,9

19. Светлана Миронова — + 2.21,8

20. Ирина Казакевич (все — Россия)— + 2.25,3