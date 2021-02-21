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Лиза Тереза Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ в Поклюке, Миронова — 19-я

Лиза Тереза Хаузер выиграла масс-старт на ЧМ в Поклюке, Миронова — 19-я
Биатлон / ЧМ по биатлону 2021 0

В Поклюке (Словения) на чемпионате мира по биатлону завершился женский масс-старт. Победителем гонки стала Лиза Тереза Хаузер из Австрии. Серебряная и бронзовая медали достались представительницам Норвегии Ингрид Ландмарк Тандреволд и Тириль Экхофф соответственно.

Лучшей из россиянок стала Светлана Миронова, она завершила гонку 19-й. Ирина Казакевич финишировала следом, 20-й.

Биатлон. Чемпионат мира. Поклюка, Словения
Масс-старт. Женщины

1. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) — 36.05,7
2. Ингрид Ландмарк Тандреволд — + отставание 21,7
3. Тириль Экхофф — + 23,0
4. Марте Рёйселанд (все — Норвегия) — + 23,6
5. Лиза Виттоцци (Италия) — + 48,9
19. Светлана Миронова — + 2.21,8
20. Ирина Казакевич (все — Россия)— + 2.25,3

Биатлон. ЧМ-2021. Поклюка, Словения
Женщины. 12.5 км Масс-старт
21 февраля 2021, воскресенье. 14:30 МСК
Окончено
1
Лиза Тереза Хаузер
Австрия
36:05.7
2
Ингрид Ландмарк Тандреволд
Норвегия
+21.7
3
Тириль Экхофф
Норвегия
+23.0
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