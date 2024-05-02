Ондржей Моравец стал тренером мужской сборной Чехии по биатлону

Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года чешский спортсмен Ондржей Моравец назначен на должность тренера мужской сборной Чехии по биатлону. На этом посту Моравец будет работать с Михалом Малеком, сообщает Союз биатлонистов Чехии.

«После бесед с Иржи Гамзой и Ондржеем Рыбаржем я почувствовал, что они заинтересованы во мне. И я сам понял, что сейчас самый подходящий момент для возвращения. За два подготовительных периода перед Олимпиадой можно многое сделать», – приводит слова спортсмена пресс-служба Союза биатлонистов Чехии.

Напомним, Ондржей Моравец завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В соревновательной деятельности он отметился золотой медалью чемпионата мира 2015 года, двумя серебряными наградами мировых первенств и тремя бронзовыми медалями турниров такого же уровня.