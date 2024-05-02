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Ондржей Моравец стал тренером мужской сборной Чехии по биатлону

Ондржей Моравец стал тренером мужской сборной Чехии по биатлону
Ондржей Моравец
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Двукратный серебряный призёр Олимпийских игр 2014 года чешский спортсмен Ондржей Моравец назначен на должность тренера мужской сборной Чехии по биатлону. На этом посту Моравец будет работать с Михалом Малеком, сообщает Союз биатлонистов Чехии.

«После бесед с Иржи Гамзой и Ондржеем Рыбаржем я почувствовал, что они заинтересованы во мне. И я сам понял, что сейчас самый подходящий момент для возвращения. За два подготовительных периода перед Олимпиадой можно многое сделать», – приводит слова спортсмена пресс-служба Союза биатлонистов Чехии.

Напомним, Ондржей Моравец завершил профессиональную карьеру в 2021 году. В соревновательной деятельности он отметился золотой медалью чемпионата мира 2015 года, двумя серебряными наградами мировых первенств и тремя бронзовыми медалями турниров такого же уровня.

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