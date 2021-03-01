Ирина Казакевич объяснила, зачем во время ЧМ за свой счёт переселилась из Поклюки в Блед

Биатлонистка сборной России Ирина Казакевич объяснила решение переселиться за свой счёт из горной Поклюки в равнинный Блед во время чемпионата мира. Напомним, она сделала это вместе со Светланой Мироновой.

«Это был эксперимент. Нужно было просто посмотреть, какими мы будем. Это уже совсем не для зрителей, это только для спортсмена и тренера. Если бы кто-то из нас медаль взял в масс-старте, то все сразу заговорили бы ещё больше об ошибке с выбором места, но нет! Это не главное.

Стало легче в эмоциональном плане. Мы уже подустали быть наверху, спустились — и сразу стало легче дышать. Светлана говорила, что у неё прямо такая пруха идёт.

Поздновато затеяли? Сейчас можно только строить догадки, но как сделали, так и получилось. Никто не может знать, как было бы иначе», — приводит слова Казакевич «Р-Спорт».