Денис Иродов выиграл спринт и стал двукратным чемпионом мира по биатлону среди юношей

Российский биатлонист Денис Иродов завоевал золотую медаль в спринтерской гонке на 7,5 км на чемпионате мира среди юниоров в Обертиллиахе (Австрия). В соревнованиях юношей Иродов не допустил ни одного промаха на двух огневых рубежах и опередил столь же точно стрелявшего итальянца Фабио Пиллер Коттрера на 21,1 сек.

Для Иродова эта победа стала второй на соревнованиях – ранее ему удалось стать лучшим в индивидуальной гонке.

Биатлон. Чемпионат мира. Обертиллиах, Австрия

Юноши. Спринт, 7,5 км

1. Денис Иродов (Россия) – 18.22,5 (0)

2. Фабио Пиллер Коттрер (Италия) – отставание 21,1 (0)

3. Оскар Андерссон (Швеция) — +32,9 (1)…

12. Олег Домичек (Россия) — +1.18,8 (2)…

29. Роман Бойчевский (Россия) — +2.10,7 (2)…

71. Евгений Кузьминых (Россия) +3.35,8 (4)