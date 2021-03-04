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Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место

Текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0
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Сегодня, 4 марта, на восьмом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) состоится женская эстафета. Старт запланирован на 18:05 мск.

В составе сборной России выступят Ульяна Кайшева, Ирина Казакевич, Лариса Куклина и Светлана Миронова.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую трансляцию гонки:
текстовая онлайн-трансляция женской эстафеты на этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место

На прошедшем в Поклюке (Словения) чемпионате мира по биатлону сборная России в составе Евгении Павловой, Татьяны Акимовой, Светланы Мироновой и Ульяны Кайшевой заняла 11-е место. Победу одержала Норвегия. Второе место заняла Германия. Тройку призёров замкнула Украина.

В женском Кубке наций сборная России занимает пятое место, лидирует Норвегия. Этап Кубка мира в Нове-Место завершится 7 марта.

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