Анастасия Гореева завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Риднау

На пятом этапе Кубка IBU в Риднау-валь-Риданна (Италия) завершилась индивидуальная гонка у женщин. Победу благодаря чистой стрельбе одержала немка Ванесса Фойгт. Россиянка Анастасия Гореева, допустившая три промаха отстала от лидера всего на 12,1 секунды и стала серебряным призёром. Бронзу завоевала француженка Софи Шово.
Остальные россиянки не справились со стрельбой и не вошли в топ-30.
Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Риднау-валь-Риданна, Италия
Женщины. Индивидуальная гонка, 12,5 км
1. Ванесса Фойгт (Германия) – 36.21,8 (0 промахов).
2. Анастасия Гореева (Россия) – отставание 12,1 (3).
3. Софи Шово (Франция) — +53,5 (3)…
31. Анастасия Егорова (Россия) — +3.05,4 (5)…
38. Алина Кудисова (Россия) — +3.23,1 (4)…
47. Наталья Гербулова (Россия) — +4.01,7 (5)…
51. Анастасия Шевченко (Россия) — +4.18,9 (6)…
54. Валерия Васнецова (Россия) — +4.22,5 (8).
55. Екатерина Носкова (Россия) — +4.23,8 (7)…
67. Елизавета Каплина (Россия) — +5.13,3 (6).
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