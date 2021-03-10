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Анастасия Гореева завоевала серебро в индивидуальной гонке на этапе Кубка IBU в Риднау

На пятом этапе Кубка IBU в Риднау-валь-Риданна (Италия) завершилась индивидуальная гонка у женщин. Победу благодаря чистой стрельбе одержала немка Ванесса Фойгт. Россиянка Анастасия Гореева, допустившая три промаха отстала от лидера всего на 12,1 секунды и стала серебряным призёром. Бронзу завоевала француженка Софи Шово.

Остальные россиянки не справились со стрельбой и не вошли в топ-30.

Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Риднау-валь-Риданна, Италия

Женщины. Индивидуальная гонка, 12,5 км

1. Ванесса Фойгт (Германия) – 36.21,8 (0 промахов).

2. Анастасия Гореева (Россия) – отставание 12,1 (3).

3. Софи Шово (Франция) — +53,5 (3)…

31. Анастасия Егорова (Россия) — +3.05,4 (5)…

38. Алина Кудисова (Россия) — +3.23,1 (4)…

47. Наталья Гербулова (Россия) — +4.01,7 (5)…

51. Анастасия Шевченко (Россия) — +4.18,9 (6)…

54. Валерия Васнецова (Россия) — +4.22,5 (8).

55. Екатерина Носкова (Россия) — +4.23,8 (7)…

67. Елизавета Каплина (Россия) — +5.13,3 (6).