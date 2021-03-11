Кентен Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ в Нове-Место, россияне не вошли в топ-10

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем спринта на 10 км на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Второй результат показал представитель Норвегии Тарьей Бё. Бронзовым призёром стал итальянский биатлонист Лукас Хофер.



Лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев, который финишировал 16-м.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия

Мужчины. Спринт. 10 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 22.07,2

2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание +11,3

3. Лукас Хофер (Италия) +14,8

4. Эмильен Жаклен (Франция) +22,7

5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +23,4

...16. Матвей Елисеев +49,4

...17. Александр Логинов +50,2

...25. Эдуард Латыпов +1.07,4

...30. Евгений Гараничев +1.22,8

...38. Карим Халили +1.43,9

...62. Кирилл Стрельцов (все – Россия) +2.14,2.