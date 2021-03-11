Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Кентен Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ в Нове-Место, россияне не вошли в топ-10

Кентен Фийон Майе выиграл спринт на этапе КМ в Нове-Место, россияне не вошли в топ-10
Биатлон / Кубок мира 0
Аудио-версия:

Французский биатлонист Кентен Фийон Майе стал победителем спринта на 10 км на девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия). Второй результат показал представитель Норвегии Тарьей Бё. Бронзовым призёром стал итальянский биатлонист Лукас Хофер.

Лучший результат среди россиян показал Матвей Елисеев, который финишировал 16-м.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Спринт. 10 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) – 22.07,2
2. Тарьей Бё (Норвегия) – отставание +11,3
3. Лукас Хофер (Италия) +14,8
4. Эмильен Жаклен (Франция) +22,7
5. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) +23,4
...16. Матвей Елисеев +49,4
...17. Александр Логинов +50,2
...25. Эдуард Латыпов +1.07,4
...30. Евгений Гараничев +1.22,8
...38. Карим Халили +1.43,9
...62. Кирилл Стрельцов (все – Россия) +2.14,2.

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 9, Нове-Место, Чехия
Мужчины. 10 км Спринт
11 марта 2021, четверг. 19:30 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
22:07.2
2
Тарьей Бё
Норвегия
+11.3
3
Лукас Хофер
Италия
+14.8
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021