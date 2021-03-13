Антон Бабиков стал шестым в спринте на этапе Кубка IBU. Норвежцы заняли весь пьедестал

Норвежские биатлонисты заняли весь пьедестал по итогам спринтерской гонки на пятом этапе Кубка IBU в Обертиллиахе (Австрия). Победу одержал Филип Фьельд Андерсен. Второе место занял Сиверт Гутторм Баккен. Тройку призёров замкнул Александер Фьелд Андерсен.



Лучший из россиян, Антон Бабиков, продемонстрировал шестой результат.



Биатлон. Кубок IBU. Пятый этап. Обертиллиах

Спринт. Мужчины



1. Филип Фьельд Андерсен – 22.25,0 (0+1)

2. Сиверт Гутторм Баккен – отставание 4,0 (0+0)

3. Александер Фьелд Андерсен (все — Норвегия) +6,0 (0+0)

…6. Антон Бабиков +36,9 (1+0)

…11. Василий Томшин +43,6 (0+0)

…21. Семен Сучилов +1.03,1 (1+2)

…35. Вадим Филимонов +1.27,8 (0+0)

…38. Евгений Идинов (все — Россия) – 1.48,5 (2+2).