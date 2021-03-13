Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Елисеев — десятый

На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим — француз Эмильен Жаклен.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший десятое место.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия

Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) 28.46,7 (2 промаха).

2. Йоханнес Бё (Норвегия) +8,0 (2).

3. Эмильен Жаклен (Франция) +14,6 (1)…

10. Матвей Елисеев (Россия) +1.19,3 (1)…

17. Александр Логинов (Россия) +1.56,3 (3)…

21. Эдуард Латыпов (Россия) +2.23,7 (4).

22. Карим Халили (Россия) +2.31,9 (1)…

32. Евгений Гараничев (Россия) +3.01,9 (2).