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Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Елисеев — десятый

Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Елисеев — десятый
Биатлон / Кубок мира 0

На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим — француз Эмильен Жаклен.

Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший десятое место.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км

1. Кентен Фийон Майе (Франция) 28.46,7 (2 промаха).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) +8,0 (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) +14,6 (1)…
10. Матвей Елисеев (Россия) +1.19,3 (1)…
17. Александр Логинов (Россия) +1.56,3 (3)…
21. Эдуард Латыпов (Россия) +2.23,7 (4).
22. Карим Халили (Россия) +2.31,9 (1)…
32. Евгений Гараничев (Россия) +3.01,9 (2).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 9, Нове-Место, Чехия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
13 марта 2021, суббота. 16:45 МСК
Окончено
1
Кентен Фийон Майе
Франция
28:46.7
2
Йоханнес Бё
Норвегия
8.0
3
Эмильен Жаклен
Франция
14.6
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