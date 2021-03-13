Фийон Майе выиграл гонку преследования на этапе КМ в Нове-Место, Елисеев — десятый
На девятом этапе Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия) завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержал француз Кентен Фийон Майе. Вторым стал норвежец Йоханнес Бё, третьим — француз Эмильен Жаклен.
Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший десятое место.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия
Мужчины. Гонка преследования, 12,5 км
1. Кентен Фийон Майе (Франция) 28.46,7 (2 промаха).
2. Йоханнес Бё (Норвегия) +8,0 (2).
3. Эмильен Жаклен (Франция) +14,6 (1)…
10. Матвей Елисеев (Россия) +1.19,3 (1)…
17. Александр Логинов (Россия) +1.56,3 (3)…
21. Эдуард Латыпов (Россия) +2.23,7 (4).
22. Карим Халили (Россия) +2.31,9 (1)…
32. Евгений Гараничев (Россия) +3.01,9 (2).
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