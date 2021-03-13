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Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место

Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира в Нове-Место
Биатлон / Кубок мира 0

На девятом этапе Кубка мира в Нове-Место (Чехия) завершилась женская гонка преследования на 10 км с четырьмя огневыми рубежами. Победу одержала норвежка Тириль Экхофф, допустившая один промах. Второй с точной стрельбой стала белоруска Динара Алимбекова. Бронзовую медаль завоевала немка Франциска Пройс.

Лучшей из россиянок стала Лариса Куклина, с тремя промахами занявшая 37-е место.

Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Нове-Место, Чехия
Женщины. Гонка преследования, 10 км

1. Тириль Экхофф (Норвегия) 27.13,6 (1).
2. Динара Алимбекова (Беларусь) +34,6 (0).
3. Франциска Пройс (Германия) +36,2 (1)...
37. Лариса Куклина (Россия) +3.25,5 (3)...
43. Ульяна Кайшева (Россия) +3.56,1 (4)...
51. Татьяна Акимова (Россия) +4.35,9 (5)...
57. Светлана Миронова (Россия) +5.34,9 (8).

Биатлон. Кубок мира-2020/21. Этап 9, Нове-Место, Чехия
Женщины. 10 км Гонка преследования
13 марта 2021, суббота. 19:30 МСК
Окончено
1
Тириль Экхофф
Норвегия
27:13.6
2
Динара Алимбекова
Беларусь
+34.6
3
Франциска Пройс
Германия
+40.2
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