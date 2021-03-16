Стина Нильссон дебютирует на Кубке мира по биатлону на финальном этапе сезона

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Стина Нильссон, перешедшая в межсезонье-2020 в биатлон, впервые попала в состав сборной Швеции. Спортсменка выступит на финальном этапе Кубка мира, который пройдёт в Эстерсунде (Швеция) в ближайшие выходные.
«Стина показала хорошую форму, особенно на последних этапах Кубка IBU. Мы уверены, что для её развития важно получить шанс потренироваться и посоревноваться с лучшими спортсменками мира», — приводит слова главного тренера сборной Швеции по биатлону Йоханнеса Лукаса SVT.
Нильссон — олимпийская чемпионка 2018 года в личном спринте, двукратная чемпионка мира и пятикратный серебряный призёр чемпионатов мира, трёхкратная чемпионка мира среди юниоров, многократная победительница этапов Кубка мира. Обладательница Кубка мира в спринтерских гонках в сезоне-2018/2019.
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