Губерниев — тренерам: а какого хрена Гореева весь сезон не выступала за основную команду?

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал результаты женского спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Эстерсунде.

«Ну что, ребята, женская квота потеряна, на следующий год выступаем впятером всего лишь. Беларусь — молодцы, девчонки вчетвером сделали такой мощный рывок под руководством австрийского тренера. Но всё понятно, проблемы — они остаются.

Я только хочу спросить опять у тренеров: а какого хрена Гореева весь сезон не выступала за основную команду?» — рассказал Губерниев в видео, опубликованном в его телеграм-канале.

Победительницей спринта стала норвежская биатлонистка Тириль Эхкофф. Лучшая из россиянок, Ульяна Кайшева, продемонстрировала 16-й результат. Анастасия Гореева с двумя промахами стала 38-й.