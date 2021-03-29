Расписание чемпионата России по биатлону 2021 года в Ханты-Мансийске

С 31 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт чемпионат России по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.

Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск. Расписание соревнований

31 марта

9:00 мск — спринт, мужчины.

12:00 — спринт, женщины.



1 апреля

9:00 — гонка преследования, мужчины.

11:00 — гонка преследования, женщины.



3 апреля

9:45 — эстафета, женщины.

12:45 — масс-старт, мужчины.

4 апреля

10:30 — масс-старт, женщины.

12:30 — эстафета, мужчины.

В завершившемся розыгрыше мужского Кубка мира лучший из россиян, Александр Логинов, занял 17-е место в общем зачёте. У женщин Светлана Миронова стала 19-й. Женская сборная России потеряла максимальную квоту, заняв шестое место в Кубке наций.