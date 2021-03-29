Расписание чемпионата России по биатлону 2021 года в Ханты-Мансийске
С 31 марта по 4 апреля в Ханты-Мансийске пройдёт чемпионат России по биатлону. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований.
Биатлон. Чемпионат России. Ханты-Мансийск. Расписание соревнований
31 марта
9:00 мск — спринт, мужчины.
12:00 — спринт, женщины.
1 апреля
9:00 — гонка преследования, мужчины.
11:00 — гонка преследования, женщины.
3 апреля
9:45 — эстафета, женщины.
12:45 — масс-старт, мужчины.
4 апреля
10:30 — масс-старт, женщины.
12:30 — эстафета, мужчины.
В завершившемся розыгрыше мужского Кубка мира лучший из россиян, Александр Логинов, занял 17-е место в общем зачёте. У женщин Светлана Миронова стала 19-й. Женская сборная России потеряла максимальную квоту, заняв шестое место в Кубке наций.
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