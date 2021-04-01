Семёна Сучилова лишили третьего места в гонке преследования на ЧР по биатлону

Российский биатлонист Семён Сучилов, который занял третье место в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, получил дисквалификацию.

«А у нас Сучилов дисквалифицирован. Он с патроном лишним уходил со стрельбища, а это запрещено правилами. Поэтому у нас бронзовый призёр в гонке преследования — Максим Цветков», — сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Гонка преследования (топ-10, обновлённые результаты)



1. Эдуард Латыпов — 31.46,6 (2 промаха)

2. Матвей Елисеев +13,3 (2)

3. Максим Цветков +1.08,0 (2)

4. Евгений Гараничев +1.13,5 (2)

5. Никита Поршнев +1.23,2 (2)

6. Дмитрий Иванов +1.52,9 (2)

7. Александр Поварницын +2.12,2 (2)

8. Вадим Истамгулов +2.25,4 (1)

9. Карим Халили +2.31,7 (3)

10. Вадим Филимонов +2.59,2 (4)