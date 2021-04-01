Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

Семёна Сучилова лишили третьего места в гонке преследования на ЧР по биатлону

Семёна Сучилова лишили третьего места в гонке преследования на ЧР по биатлону
Биатлон / Чемпионат России 0
Аудио-версия:

Российский биатлонист Семён Сучилов, который занял третье место в гонке преследования на чемпионате России по биатлону, получил дисквалификацию.

«А у нас Сучилов дисквалифицирован. Он с патроном лишним уходил со стрельбища, а это запрещено правилами. Поэтому у нас бронзовый призёр в гонке преследования — Максим Цветков», — сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в своём телеграм-канале.

Чемпионат России по биатлону. Мужчины. Гонка преследования (топ-10, обновлённые результаты)

1. Эдуард Латыпов — 31.46,6 (2 промаха)
2. Матвей Елисеев +13,3 (2)
3. Максим Цветков +1.08,0 (2)
4. Евгений Гараничев +1.13,5 (2)
5. Никита Поршнев +1.23,2 (2)
6. Дмитрий Иванов +1.52,9 (2)
7. Александр Поварницын +2.12,2 (2)
8. Вадим Истамгулов +2.25,4 (1)
9. Карим Халили +2.31,7 (3)
10. Вадим Филимонов +2.59,2 (4)

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021