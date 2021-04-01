Ушкина, объявившая о переходе в сборную Румынии, выиграла гонку преследования на ЧР

Российская биатлонистка Наталья Ушкина, которая ранее объявила о переходе в сборную Румынии, одержала победу в гонке преследования на чемпионате России. Спортсменка прошла дистанцию с одним промахом. Второе место заняла Лариса Куклина, отставшая на 8,6 секунды. На её счету также один промах. Замкнула тройку Ульяна Кайшева — также с одним неточным выстрелом.

Светлана Миронова с семью промахами заняла 14-е место.

Чемпионат России по биатлону. Женщины. Гонка преследования (топ-10)

1. Наталья Ушкина — 30.39,1 (1 промах)

2. Лариса Куклина +8,6 (1)

3. Ульяна Кайшева +46,5 (1)

4. Ирина Казакевич +53,1 (3)

5. Валерия Васнецова +1.40,1 (2)

6. Виктория Сливко +1.42,8 (3)

7. Анастасия Гореева +2.06,1 (5)

8. Анастасия Егорова +2.41,1 (4)

9. Анна Никулина +2.43,4 (5)

10. Наталья Гербулова +2.43,5 (4)