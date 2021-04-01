Аликин: то, что творится в женской сборной — просто позор

Экс-тренер сборной России по биатлону Владимир Аликин критически отнёсся к выступлению биатлонистов на национальном чемпионате и к работе тренеров.
«Уровень чемпионата России такой себе. Выступает три-четыре человека, а остальные — это просто провал. Посмотрите, что творится. Сегодня половина мужчин и женщин на круги замыкались. Это уровень чемпионата России? А стрельба?! Посмотрите, какая отвратительная была! Отдельные личности только стреляют, остальные — мрак!
Губерниев говорит, мол, давайте оставим этих тренеров, хотя было просто провальное выступление сборных. И в женской, и в мужской сборных. Зачем оставлять? Кого оставлять? Уже идут разговоры по Бабикову, что надо его вернуть. Куда его вернуть?
Опять же наступим на старые грабли. В женской команде останется Шашилов, так он притащит своих. И смысл? Где той же Ушкиной выступать? Пусть она лучше бегает и выступает за Румынию со следующего сезона. На чемпионате России она всех порвала. Всю Россию обыграла! То, что творится в женской сборной — просто позор! Позор тренерам. А что же будет дальше?», — сказал Аликин в интервью Metaratings.ru.
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