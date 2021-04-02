В IBU показали, как Вирер и Хаузер в шутку поссорились из-за «Малого хрустального глобуса»
В «Инстаграме» Международного союза биатлонистов появилось шуточное видео, в котором показано, как итальянка Доротея Вирер и представительница Австрии Лиза Тереза Хаузер якобы поссорились из-за «Малого хрустального глобуса». Напомним, в сезоне-2020/2021 Кубка мира по биатлону Вирер и Хаузер набрали одинаковое количество очков в зачёте индивидуальных гонок.
Права на видео принадлежат IBU. Посмотреть видео можно в «инстаграме» IBU Biathlonworld.
“Лучше поделиться с кем-то, чем ничего не выиграть. Лиза действительно сильна в этом сезоне, и она заслуживает этого. Может быть, она заслуживает даже больше, чем я!” — говорила ранее Вирер.
Третье место в зачёте индивидуальных гонок заняла шведка Ханна Эберг, отставшая на 13 очков.
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