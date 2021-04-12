Тренер женской сборной России по биатлону назвал причины провала на Кубке мира

Старший тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов прокомментировал результаты подопечных в сезоне-2020/2021 Кубка мира по биатлону. Женская команда, занявшая лишь шестое место в зачёте Кубка наций, потеряла максимальную квоту на сезон-2021/2022.

По словам Шашилова, на результаты повлияла ситуация с пандемией коронавируса и то, что перед сезоном из состава выбыли Екатерина Глазырина и Екатерина Юрлова-Перхт.

«Команду судить сложно, как мы уже определили. Хотелось бы, чтобы команда была та, с которой начинал работать, но, к сожалению, из-за этого ковида и прочего… Была дисквалифицирована Катя Глазырина. Хотя Катя Юрлова родила — это здорово, но нужен цемент команды какой-то.

Кто-то должен был объяснить спортсменам, кроме меня, что «ребята, вы заблудились, надо каждый день тренироваться». Себе я ставлю троечку, раз не смог всё это предугадать. Но спортсмены в большинстве своём всё равно выходили на старты и боролись, показывали всё, на что способны.

Те, кто готовились на самоподготовке, сами понимали, что будет сильно жёстко, сильно сложно, потому они и выбрали в этом году этот путь. Остальное всё — отговорки. Эльбрус, Сёминский перевал, у меня Сочи не идёт — это так. Ну нравится им комфортно готовиться, пускай комфортно готовятся, потому что условия отбора будут достаточно сложные, потому что нынешние условия отбора выполнила только Куклина. Но весь народ рассыпался, осталась только группа Коновалова, остальные были на самоподготовке. Получилось то, что получилось», — сказал Шашилов в интервью YouTube-каналу СБР.