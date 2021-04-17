Санитра: IBU должен быть заинтересован в предоставлении информации о трассе в Пекине

Тренер сборной Украины по биатлону Юрай Санитра высказался о подготовке к Олимпийским играм – 2022 в Пекине, где биатлонные трассы будут расположены на высоте около 1800 м над уровнем моря.



«При подготовке к Олимпиаде буду уделять больше внимания адаптации к высоте, поскольку, что касается часовых поясов, нам должно хватить 11 дней до первого старта. В первую очередь нужно адаптироваться к высоте. Очень важно и то, где будет Олимпийская деревня, на какой высоте, а этой информацией я пока не владею. К этому также нужно готовиться.



Должны ли организаторы Олимпийских игр предоставить информацию о трассе? В первую очередь, думаю, сам Международный союз биатлонистов (IBU) должен быть заинтересован в том, чтобы дать федерациям всю нужную информацию. Потому что лично посмотреть трассу и оценить условия проведения соревнований возможности не было», — приводит слова Санитры Вiathlon.com.ua.