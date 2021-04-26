Антон Шипулин решил вновь участвовать в выборах в Госдуму от «Единой России»

Бывший российский биатлонист Антон Шипулин собрался вновь участвовать в выборах в Госдуму от партии «Единая Россия». Об этом сообщает Ura.ru.

“Мне перед избирателями не стыдно, мы только избрались, с первой недели начали работать”, — сказал Шипулин.

Сообщается, что Шипулин планирует выдвинуться по одномандатному Серовскому округу в Свердловской области. Он уже сдал необходимые для участия в праймериз документы в оргкомитет «Единой России».

С сентября 2019 года Шипулин является депутатом Госдумы РФ. Очередные выборы в Госдуму России пройдут 19 сентября 2021 года.

33-летний Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов (2014-2015).