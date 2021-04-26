Антон Шипулин решил вновь участвовать в выборах в Госдуму от «Единой России»
Бывший российский биатлонист Антон Шипулин собрался вновь участвовать в выборах в Госдуму от партии «Единая Россия». Об этом сообщает Ura.ru.
“Мне перед избирателями не стыдно, мы только избрались, с первой недели начали работать”, — сказал Шипулин.
Сообщается, что Шипулин планирует выдвинуться по одномандатному Серовскому округу в Свердловской области. Он уже сдал необходимые для участия в праймериз документы в оргкомитет «Единой России».
С сентября 2019 года Шипулин является депутатом Госдумы РФ. Очередные выборы в Госдуму России пройдут 19 сентября 2021 года.
33-летний Шипулин — чемпион мира 2017 года в эстафете, шестикратный призёр чемпионатов мира, обладатель малого Кубка мира в зачёте масс-стартов (2014-2015).
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