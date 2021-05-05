«Почти совершеннолетняя». Виктория Сливко опубликовала пост в свой день рождения
Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала пост в «Инстаграме» в свой день рождения. Сегодня, 5 мая, спортсменке исполняется 27 лет.
«Мой день. Почти совершеннолетняя», — написала Сливко.
Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко
Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.
Перед сезоном-2015/2016 Виктория попала в расширенный состав сборной России. В том же сезоне она выступала в Кубке IBU. В декабре 2015 года одержала первую победу — в смешанной эстафете на этапе в Риднау. В Кубке мира Сливко дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды.
«Ох, эти пухлые милые щёчки». Виктория Сливко опубликовала свою фотографию в «Инстаграме»
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