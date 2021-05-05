Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спорт и поколения
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Биатлон / Новости /

«Почти совершеннолетняя». Виктория Сливко опубликовала пост в свой день рождения

«Почти совершеннолетняя». Виктория Сливко опубликовала пост в свой день рождения
Биатлон / Кубок мира 0

Российская биатлонистка Виктория Сливко опубликовала пост в «Инстаграме» в свой день рождения. Сегодня, 5 мая, спортсменке исполняется 27 лет.

«Мой день. Почти совершеннолетняя», — написала Сливко.

Пост доступен в «инстаграме» Виктории Сливко

Сливко — чемпионка Европы 2016 года, трёхкратный призёр чемпионатов Европы. На прошедшем в Ханты-Мансийске чемпионате России Виктория завоевала бронзу в масс-старте.

Перед сезоном-2015/2016 Виктория попала в расширенный состав сборной России. В том же сезоне она выступала в Кубке IBU. В декабре 2015 года одержала первую победу — в смешанной эстафете на этапе в Риднау. В Кубке мира Сливко дебютировала на этапе в Рупольдинге 12 января 2017 года в составе эстафетной команды.

«Ох, эти пухлые милые щёчки». Виктория Сливко опубликовала свою фотографию в «Инстаграме»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021