«Обидно». Муж Ушкиной отреагировал на слова главы Федерации биатлона Мордовии о нём

Александр Сарафанников, муж и тренер биатлонистки Натальи Ушкиной, прокомментировал слова главы Федерации биатлона Мордовии Анатолия Кузьмичёва. Ранее Кузьмичёв заявил, что Ушкина, до этого изъявившая желание выступать за сборную Румынии, до 31 мая имеет контракт с мордовской федерацией, а документы о переходе в другую сборную на данный момент не поступали.
«Просьба о переходе пишется со стороны СБР. Это письмо подписано Майгуровым (президентом СБР Виктором Майгуровым. — Прим. «Чемпионата») в августе прошлого года. Наташа уже имеет румынский паспорт. Она гражданка этой страны. Наталья получила паспорт в марте. Сделать документы в Румынии намного сложнее, чем, например, в Беларуси. Потребовалось приложить немало усилий.
Наш многоуважаемый директор не общался с нами ни до, ни во время, ни после чемпионата России. Если хочет поговорить, пусть звонит, он телефон знает. Что касается моего образования, то я имею три образования, где в одном у меня сказано: тренер по биатлону. Когда люди говорят такие вещи, то это обидно», — цитирует Сарафанникова «Р-Спорт».
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