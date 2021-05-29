«Летние шорты прекрасны, пока не…» Тандреволд показала ссадины после падения со спуска

24-летняя норвежская биатлонистка Ингрид Ландмарк Тандреволд поделилась в «сториз» своего «инстаграма» ужасающими последствиями неудачной тренировки в открытой одежде.

Норвежка показала кровавую рану на локте, а также многочисленные ссадины на ногах.

«Летние лыжные шорты и спортивный бюстгальтер – прекрасны… пока это не перестаёт быть таким волшебным. Хороший получился спуск, Ингрид», — иронично описала ситуацию Тандреволд.

Тандреволд – трёхкратная чемпионка мира в эстафетных гонках, а также серебряный и бронзовый призёр мировых первенств в личных дисциплинах, победительница и многократный призёр этапов Кубка мира. В прошедшем сезоне-2020/2021 Тандреволд заняла восьмую строчку в общем зачёте Кубка мира.