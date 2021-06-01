Королькевич объяснил, зачем биатлонистов сборной России разделили на группы

Бывший старший тренер сборной России по биатлону Владимир Королькевич рассказал, почему, по его мнению, биатлонистов национальной команды разделили на группы в преддверии сезона-2021/2022. В мужской сборной сформированы группы под руководством Юрия Каминского и Сергея Башкирова, в женской — под руководством Михаила Шашилова и Евгения Куваева.
«Работа по группам – это неплохо, у тренера не так много спортсменов, что даёт возможность работать более индивидуально с каждым. Плюс если одна группа допускает ошибку в подготовке, то как раз для этого есть второй коллектив.
Есть два разных направления, это же прекрасная подстраховка перед Олимпиадой. Я в этом не вижу ничего плохого. Главное, потом из этих двух групп сформировать основную сборную», — приводит слова Королькевича «Р-Спорт».
Зимняя Олимпиада пройдёт в Пекине в феврале 2022 года.
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