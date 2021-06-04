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СБР составил топ-11 самых популярных российских биатлонистов. Губерниев отреагировал

СБР составил топ-11 самых популярных российских биатлонистов. Губерниев отреагировал
Александр Насонов
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Союз биатлонистов России составил рейтинг популярности российских биатлонистов в «Инстаграме». На первом месте обосновался чемпион мира 2020 года в спринте Александр Логинов, несмотря на то что его «инстаграм» не обновлялся с 2019 года. У него 55 тыс. подписчиков. Логинов опередил Максима Цветкова, у которого 52 тыс. подписчиков. Самой популярной биатлонисткой оказалась Светлана Миронова, которая с 45 тыс. подписчиков расположилась на третьем месте в общем рейтинге.

«Самый популярный биатлонист — я!» — написал в комментариях к соответствующему посту известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Шипулин. Хоть он уже и не биатлонист, он самый популярный», — добавил один из подписчиков в комментариях.

Фото: https://www.instagram.com/p/CPsXUHvFmU3/

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