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Антон Шипулин назвал средневековым снижение оценки студенту за цвет волос

Антон Шипулин назвал средневековым снижение оценки студенту за цвет волос
Елена Чистова
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Чемпион мира по биатлону и депутат Госдумы Антон Шипулин назвал средневековьем ситуацию в Уральском политехническом колледже Екатеринбурга, где студенту занизили оценку на защите диплома из-за цвета волос.

«Первая моя реакция была — Что? Это шутка такая? Оказалось, это вовсе не шутка, а вполне реальная ситуация — студенту Уральского политехнического колледжа поставили за защиту диплома «хорошо», а не «отлично», не потому что он чего-то не знал или защитился не идеально, а из-за зелёных волос, серёжки в ухе и «непрезентабельного вида».

Это же Средневековье какое-то! Абсолютное проявление невежества и ханжества. Если этот парень умный, талантливый, способный и в будущем своим трудом будет приносить пользу обществу, то разве есть разница, зелёные у него волосы или красные? Разницы, на мой взгляд, нет никакой. Пусть проявляет свою индивидуальность так, как ему хочется. Времена, когда тех же хиппи, эмо, готов и панков гоняли за внешний вид, давно уже прошли. Не все это заметили, видимо. Оценивать человека по внешнему виду глупо, а судить и осуждать не мудро. А вы как считаете?» — написал Шипулин на своей странице в «Инстаграме».

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