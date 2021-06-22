Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом Вкус игры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова показала, как умеет подтягиваться

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова показала, как умеет подтягиваться
Комментарии

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в своём «Инстаграме» опубликовала видео с занятиями на перекладине.

«Чтобы вы не думали, что я только на лыжах в удовольствие — я ещё и подтягивания люблю. Всем хорошей, спортивной недели. Мотивирую пойти на перекладину?», — гласит подпись Алимбековой в «Инстаграме».

Пост доступен в «Инстаграме» Алимбековой.

Подписчики оценили физические возможности спортсменки: «Молодец Динара. Не каждый молодой человек так сможет», «Прямо как я в армии», «Отлично! А «вышивать и на машинке» тоже умеете?)))».

Динара Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, победительница Кубка мира в Хохфильцене в спринте в 2020-м, серебряный призёр Кубка мира в Хохфильцене в гонке преследования в 2020-м, победительница этапа Кубка мира в составе сборной Беларуси.

Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021