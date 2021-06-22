Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова показала, как умеет подтягиваться

Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова в своём «Инстаграме» опубликовала видео с занятиями на перекладине.

«Чтобы вы не думали, что я только на лыжах в удовольствие — я ещё и подтягивания люблю. Всем хорошей, спортивной недели. Мотивирую пойти на перекладину?», — гласит подпись Алимбековой в «Инстаграме».

Пост доступен в «Инстаграме» Алимбековой.

Подписчики оценили физические возможности спортсменки: «Молодец Динара. Не каждый молодой человек так сможет», «Прямо как я в армии», «Отлично! А «вышивать и на машинке» тоже умеете?)))».

Динара Алимбекова — олимпийская чемпионка 2018 года в женской эстафете, победительница Кубка мира в Хохфильцене в спринте в 2020-м, серебряный призёр Кубка мира в Хохфильцене в гонке преследования в 2020-м, победительница этапа Кубка мира в составе сборной Беларуси.