СБР договорился с IBU о возвращении логотипа в цветах флага России

Сборная России по биатлону вновь сможет использовать полноцветный логотип Союза биатлонистов России (СБР), исполненный в цветах флага России, на летнем чемпионате мира, который пройдёт в Нове-Место (Чехия) с 25 по 29 августа. СБР удалось договориться об этом с Международным союзом биатлонистов (IBU). Об этом сообщает пресс-служба организации.
В декабре 2020 года Международный союз биатлонистов (IBU) запретил СБР использовать трёхцветный логотип на летних и зимних чемпионатах мира сроком на два года на фоне решения Спортивного арбитражного суда (CAS) об ограничениях, наложенных на российских спортсменов во всех видах спорта на Олимпийских играх и чемпионатах мира. По этой причине сборная России была вынуждена использовать монохромный логотип СБР на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения) в феврале 2021 года.
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