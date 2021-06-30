«К сожалению, мяч не попал в ворота англичан». Дальмайер — о вылете немцев с Евро-2020
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Бывшая немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер отреагировала на вылет сборной Германии с чемпионата Европы по футболу. Сегодня, 29 июня, немцы встречались с национальной командой Англии в матче 1/8 финала Евро-2020. Игра прошла на стадионе «Уэмбли» в Лондоне и завершилась победой англичан со счётом 2:0. В четвертьфинале турнира сборная Англии сыграет с украинцами.
Публикация доступна в «инстаграме» Лауры Дальмайер.
«К сожалению, сегодня мяч не попал в ворота англичан. Обидно за сборную Германии», — написала Дальмайер в своём «инстаграме».
27-летняя Лаура Дальмайер, завершившая карьеру в конце 2019 года, является двукратной олимпийской чемпионкой, семикратной чемпионкой мира и обладательницей «Большого хрустального глобуса» в сезоне-2016/2017.
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