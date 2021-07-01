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Группа Михаила Шашилова завершила сбор в Сочи

Группа Михаила Шашилова завершила сбор в Сочи
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Сбор группы Михаила Шашилова в Сочи завершился. Об этом сообщила российская биатлонистка Виктория Сливко.

«Вот и ещё один сбор подошёл к концу. Трудимся дальше», – подписала фотографию Сливко.

В комментариях подписчики писали следующее.

«Качай руки, качай пресс — зимой будет из золота лес!», «Фоткай быстрей! Уже руки болят!», «Готовимся всех побеждать», «Не знаю как с набором физической формы, но с каждым фото вы всё большая красотка», «Терпения в твоём нелёгком труде, результат будет», «Вика и руки базуки», «С такой формой отличной и с таким подходом можно будет и за Кубок мира побороться в новом сезоне, у тебя получится».

Фотографии можно посмотреть в инстаграм-аккаунте Виктории Сливко.

Следующий сбор группы Шашилова пройдёт в Раубичах (Беларусь) с 9 по 29 июля.

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