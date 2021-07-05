СБР полностью погасил долг перед IBU

Союз биатлонистов России (СБР) полностью погасил долг перед Международным союзом биатлонистов (IBU). Об этом заявил президент организации Виктор Майгуров.

«Долг перед IBU полностью погашен. На протяжении последних лет мы были обязаны компенсировать IBU расходы, которые он понёс в связи с расследованием Макларена. Эта сумма периодически корректировалась в сторону увеличения, но в этом сезоне она стабилизировалась.

За три года мы компенсировали всю сумму, за всё время она составила более 1,5 млн евро. Мы рады, что в конечном итоге всё выплатили. Для СБР это серьёзная поддержка в будущем для стабилизации бюджета», — цитирует Майгурова «Р-Спорт».

Напомним, в декабре 2017 года IBU ограничил СБР в правах. Для восстановления полноправного членства необходимо выполнить 12 критериев, в том числе финансовые обязательства.