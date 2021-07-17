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Стурла Холм Легрейд показал необычный способ тренировки стрельбы

Стурла Холм Легрейд показал необычный способ тренировки стрельбы
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Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд в своём «Инстаграме» продемонстрировал необычный способ тренировки стерльбы.

«Нет биатлонного стадиона? Не проблема! А вы что думаете о моём новом упражнении на равновесие?»

Публикация доступна в «Инстаграме» Стурлы Холм Легрейда.

Напомним, 24-летний Стурла Холм Легрейд является четырёхкратным чемпионом мира, обладателем «Малого хрустального глобуса» по программам индивидуальных гонок и гонок преследования, победителем этапов Кубка мира. С сезона-2020/2021 вошёл в основной состав сборной Норвегии по биатлону.

В первом полноценном для себя сезоне на Кубке мира Легрейд выиграл пять личных гонок и занял второе место в общем зачёте. А также завоевал два личных золота на чемпионате мира по биатлону в Поклюке (Словения).

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