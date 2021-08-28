Маргарита Васильева остановилась в шаге от пьедестала в спринте на ЧМ по летнему биатлону

На чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия) состоялась спринтерская гонка среди женщин. Победу одержала полька Моника Хойниш-Старега, допустившая один промах. Серебряным призёром стала чешка Маркета Давидова, бронзу завоевала словенка Полона Клеменчич.

Россиянка Маргарита Васильева допустила промах на «стойке» и осталась за чертой призёров.

Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия

Женщины. Спринт, 6 км

1. Моника Хойниш-Старега (Польша) – 16.56,4 (1).

2. Маркета Давидова (Чехия) – отставание 11,1 (0).

3. Полона Клеменчич (Словения) +21,0 (0).

4. Маргарита Васильева (Россия) +25,3 (1)…

7. Наталья Гербулова (Россия) +1.08,1 (2)…

13. Светлана Миронова (Россия) +1.27,6 (3)…

16. Тамара Дербушева (Россия) +1.33,9 (2)...

23. Валерия Васнецова (Россия) +1.45,1 (3)…

39. Ирина Казакевич (Россия) +2.49,4 (7).