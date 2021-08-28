Маргарита Васильева остановилась в шаге от пьедестала в спринте на ЧМ по летнему биатлону

На чемпионате мира по летнему биатлону в Нове-Место (Чехия) состоялась спринтерская гонка среди женщин. Победу одержала полька Моника Хойниш-Старега, допустившая один промах. Серебряным призёром стала чешка Маркета Давидова, бронзу завоевала словенка Полона Клеменчич.
Россиянка Маргарита Васильева допустила промах на «стойке» и осталась за чертой призёров.
Летний биатлон. Чемпионат мира. Нове-Место, Чехия
Женщины. Спринт, 6 км
1. Моника Хойниш-Старега (Польша) – 16.56,4 (1).
2. Маркета Давидова (Чехия) – отставание 11,1 (0).
3. Полона Клеменчич (Словения) +21,0 (0).
4. Маргарита Васильева (Россия) +25,3 (1)…
7. Наталья Гербулова (Россия) +1.08,1 (2)…
13. Светлана Миронова (Россия) +1.27,6 (3)…
16. Тамара Дербушева (Россия) +1.33,9 (2)...
23. Валерия Васнецова (Россия) +1.45,1 (3)…
39. Ирина Казакевич (Россия) +2.49,4 (7).
- 28 августа 2021
-
17:35
-
17:13
-
14:00
-
11:57
- 27 августа 2021
-
22:26
-
19:24
-
19:03
-
17:16
-
15:58
-
15:22
- 26 августа 2021
-
23:12
-
19:06
-
18:50
-
17:14
-
11:53
-
09:27
- 25 августа 2021
-
23:48
-
23:13
-
19:36
-
17:52
-
17:20
-
16:18
-
15:40
-
12:56
-
10:14
- 24 августа 2021
-
21:55
-
09:38
- 22 августа 2021
-
16:55
-
13:46
-
11:31
-
10:42
- 20 августа 2021
-
09:16
- 19 августа 2021
-
22:29
-
21:04
- 18 августа 2021
-
23:47