Александр Логинов заявил, что изъятый на ЧМ-2020 в Италии ноутбук ему так и не вернули

Российский биатлонист Александр Логинов ответил, вернула ли ему итальянская полиция изъятый в ходе обысков на чемпионате мира — 2020 в Антхольце ноутбук.

Напомним, 22 февраля 2020 года в 6 часов утра по местному времени, за несколько часов до старта эстафетной гонки, полиция провела обыски в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича. Поводом для полицейского рейда стали проблемы с аккредитацией у специалиста, однако позже он сказал, что правоохранители искали препараты и лекарства. 23 февраля Логинов из-за психологической неготовности отказался от выступления в масс-старте.

«Нет, не вернули. Но сейчас этот вопрос как раз начнём поднимать», — сказал Логинов в прямом эфире своей фан-страницы в «Инстаграме».