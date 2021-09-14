Сборная России по биатлону примет участие в исследовании, финансируемом ВАДА

Биатлонисты и персонал сборной России станут частью исследования, целью которого является оценка восприятия антидопинговой системы российскими спортсменами, персоналом спортсменов и студентами спортивных образовательных учреждений высшего образования. Об этом сообщает пресс-служба СБР.

Исследование будет проводиться Федеральным научным центром физической культуры и спорта (ФГБУ ФНЦ ВНИИФК), который в сентябре этого года получил поддержку Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) на конкурсе грантов на проведение исследований в области социальных наук. Это первый случай, когда ВАДА финансирует проект, предложенный организацией из России.

«Союзу биатлонистов России интересно быть частью проекта, который направлен на создание эффективной системы борьбы с допингом. Кроме того, это способствует выполнению критериев по восстановлению полноправного членства СБР в IBU. Наши спортсмены и персонал сборной России поучаствуют в этом исследовании в 2022 году. Им будет предложено пройти анонимное интервью и высказать своё мнение по поводу антидопинговых правил и порядка контроля их реализации.

Суть этого исследования – понять, как спортсмены воспринимают антидопинговые меры, реализуемые в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом, насколько эти меры адекватны и направлены на достижение поставленной цели – защищать право спортсменов на чистый спорт. По результатам этого исследования СБР будет готов, если потребуется, скорректировать свою антидопинговую работу», — сказал глава СБР Виктор Майгуров.