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Габриэла Соукалова родила дочь. Фото

Габриэла Соукалова родила дочь. Фото
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Двукратная чемпионка мира по биатлону Габриэла Соукалова стала мамой. Спортсменка родила дочку. Девочку назвали Изабелла Габриэла.

Посмотреть соответствующее фото можно в «инстаграме» eggczsk.

Отец ребёнка — чешский ресторатор Милош Кадержабек. Ранее Соукалова была замужем за чешским бадминтонистом Петром Коукалом и выступала под фамилией Коукалова, после развода она вернула девичью фамилию.

31-летняя Соукалова — двукратный серебряный призёр, а также бронзовый призёр в эстафете Олимпийских игр 2014 года, двукратная чемпионка мира 2015 года в смешанной эстафете и 2017 года в спринте. Обладательница Кубка мира — 2015/16. Обладательница малых хрустальных глобусов сезона-2013/2014 по программе индивидуальных гонок; сезона-2015/2016 по программе спринтерских гонок, гонок преследования и масс-стартов; сезона-2016/2017 по программе спринтерских гонок и масс-стартов. Чемпионка мира по летнему биатлону 2014 года в смешанной эстафете.

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