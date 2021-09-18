Кристиансен выиграл спринт на чемпионате Норвегии по летнему биатлону, Йоханнес Бё — 8-й
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Сегодня, 18 сентября, в Лиллехаммере, на чемпионате Норвегии по летнему биатлону прошли спринтерские гонки. У мужчин победу одержал Ветле Шостад Кристиансен, лидер команды Йоханнес Бё стал восьмым. В женском спринте лучшей стала Ингрид Ланмарк Тандревольд, Тириль Экхофф пришла к финишу восьмой.
Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Лиллехаммер.
Мужчины. Спринт, 7,5 км.
1. Ветле Шостад Кристиансен – 22.49,5 (0)…
8. Йоханнес Бё – отставание 1.06,0 (3)…
10. Стурла Холм Легрейд +1.08,5 (1)…
18. Тарьей Бё +1.45,9 (3)…
23. Йоханнес Дале +2.18,8 (4).
Женщины. Спринт, 6 км.
1. Ингрид Ланмарк Тандревольд – 19.42,6 (0)
2. Марте Рёйселанд – отставание 2,4 (1)…
8. Тириль Экхофф +1.17,0 (3)…
13. Ида Лиен +1.48,8 (3).
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