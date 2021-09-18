Юрий Каминский рассказал, как будет проходить отбор в сборную России на ОИ-2022

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский рассказал, как будет проходить отбор на Олимпийские игры – 2022 в Пекине.
«Этот отбор должен быть закончен к 15 января, то есть последний из этапов Кубка мира, который может повлиять на наши решения, это этап в Рупольдинге. В основном будем ориентироваться на январские старты и на гонки, которые будут в конце декабря. А вот кто будет стартовать на первых этапах Кубка мира, пока вам не скажу. Какое-то количество спортсменов будет допущено к стартам без дополнительных отборов. Наши предложения по этому поводу будут вынесены на исполком тренерского совета, а в Тюмени, где тренерский совет соберётся в полном составе, всё должно быть окончательно утверждено», — приводит слова Каминского RT.
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