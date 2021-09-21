Александр Логинов снялся с чемпионата России по летнему биатлону

Биатлонист сборной России Александр Логинов не примет участия в чемпионате России по летнему биатлону, который пройдёт в Тюмени с 23 по 26 сентября. Об этом сообщает Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет спортсмен. Ранее сообщалось, что Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев не выступят в индивидуальной гонке.

«Логинов улетел домой по семейным обстоятельствам, согласовав этот вопрос с тренерами сборной, летний чемпионат России он пропустит.

Про Гараничева могу сказать, что на прошлой неделе у него поднялась температура, он четыре дня провёл на самоизоляции. Ковид и грипп у него не подтвердились, причиной недомогания стало воспаление гайморовых пазух. Вчера он провёл первую тренировку, остался доволен состоянием. Но я согласен с Сергеем Башкировым, что гонку в четверг ему лучше пропустить, в составе команды Тюменской области он стартует в субботу в спринте и в воскресенье в эстафете», — цитирует Кугаевского ТАСС.