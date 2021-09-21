Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом 10 лет без «Локо»
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Александр Логинов снялся с чемпионата России по летнему биатлону

Александр Логинов снялся с чемпионата России по летнему биатлону
Комментарии

Биатлонист сборной России Александр Логинов не примет участия в чемпионате России по летнему биатлону, который пройдёт в Тюмени с 23 по 26 сентября. Об этом сообщает Максим Кугаевский, тренер сборной Тюменской области, которую представляет спортсмен. Ранее сообщалось, что Логинов, Евгений Гараничев и Матвей Елисеев не выступят в индивидуальной гонке.

«Логинов улетел домой по семейным обстоятельствам, согласовав этот вопрос с тренерами сборной, летний чемпионат России он пропустит.

Про Гараничева могу сказать, что на прошлой неделе у него поднялась температура, он четыре дня провёл на самоизоляции. Ковид и грипп у него не подтвердились, причиной недомогания стало воспаление гайморовых пазух. Вчера он провёл первую тренировку, остался доволен состоянием. Но я согласен с Сергеем Башкировым, что гонку в четверг ему лучше пропустить, в составе команды Тюменской области он стартует в субботу в спринте и в воскресенье в эстафете», — цитирует Кугаевского ТАСС.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021