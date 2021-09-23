Сервисмен сборной России по биатлону высказался о запрете на фторсодержащие мази для лыж

Сервисмен сборной России по биатлону Илья Ямбаев оценил решение международных федераций лыжных видов спорта и биатлона (FIS и IBU) ввести запрет на фторсодержащие мази для лыж.
«Насколько я понимаю, проблема в том, что федерации до сих пор не могут придумать адекватный инструмент, чтобы проверять наличие следов фтора на лыжах. Идут разговоры о специальной машинке, но пока она не до конца готова. Так что в олимпийский год точно работаем как обычно.
Правда, фирмы-производители уже и так перешли на бесфтористые смазки. Точнее, они не используют два конкретных компонента, которые запрещены.
Производители декларируют, что будут следовать правилам и уберут фтор. Как получится на самом деле – не знаю. Слышал, что норвежцы в прошлом году купили у одной фирмы 50 кг мазей. Чтобы вы понимали, в одной баночке содержится 30 граммов, а тут – 50 кг, целый грузовик, наверное!
Меня спрашивали фирмачи, будем ли что-то брать. Я сказал, что пока не готовы. Россия – огромная страна, есть много разных магазинов, где остались старые запасы. Я думаю, на сезон точно хватит. Кое-где можно найти даже отличные смазки десятилетней давности. А там уже будем искать наиболее быстрые смазки из тех вариантов, что есть», – приводит «Спорт-экспресс» слова Ямбаева.
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