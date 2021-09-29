Мужская сборная России по биатлону объявила предварительный состав на 1-й этап Кубка мира
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Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объявил состав национальной команды на первый этап Кубка мира. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).
В состав мужской сборной России вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Ещё одно вакантное место определится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.
Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября. В сезоне-2020/2021 лучшим среди россиян оказался Логинов, который заработал 541 очко и занял 17-е место в личном зачёте. Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё, на счету которого 1052 очка.
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