Мужская сборная России по биатлону объявила предварительный состав на 1-й этап Кубка мира

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский объявил состав национальной команды на первый этап Кубка мира. Об этом сообщается в телеграм-канале Союза биатлонистов России (СБР).

В состав мужской сборной России вошли Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев и Карим Халили. Ещё одно вакантное место определится в контрольных стартах на ноябрьском сборе в Ханты-Мансийске.

Сезон-2021/2022 Кубка мира по биатлону стартует в Эстерсунде (Швеция) в конце ноября. В сезоне-2020/2021 лучшим среди россиян оказался Логинов, который заработал 541 очко и занял 17-е место в личном зачёте. Победу одержал представитель Норвегии Йоханнес Бё, на счету которого 1052 очка.