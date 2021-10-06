Президент СБР Майгуров объяснил запрет биатлонистам тренироваться на самоподготовке

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров объяснил, почему в новом сезоне биатлонисты сборной обязаны тренироваться в команде, а не на самоподготовке.

«Была совокупность факторов, из-за которых некоторые спортсмены готовились индивидуально. Часто менялись президенты федерации, тренеры, а спортсмену нужно время, чтобы привыкнуть, приспособиться, найти общий язык с наставником. Тренер тоже должен наладить контакт, особенно с опытными спортсменами, у которых есть своя точка зрения. Поэтому при такой чехарде некоторым ребятам было комфортнее работать индивидуально при поддержке личных тренеров.

Но, как показал опыт, индивидуальная подготовка далеко не всем идёт на пользу. А в последние годы не идёт и вовсе никому. Поэтому весной на тренерском совете было принято консолидированное решение. Теперь все спортсмены, планирующие начинать международный сезон в составе сборной России, должны тренироваться в командах. Для этого мы создали комфортные для всех условия. И у ребят, и у девочек по две группы. У спортсменов было право выбора, в какой из них готовиться», — приводит слова Майгурова пресс-служба Олимпийского комитета России.