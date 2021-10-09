Малиновский — в ответ на вопрос, увидят ли его ещё в биатлоне: только в небе

Российский биатлонист Игорь Малиновский ответил на вопрос подписчика в «Инстаграме». Соответствующий скриншот был опубликован в паблике «Всё о биатлоне» «ВКонтакте».



«Игорь, в биатлоне-то мы тебя ещё увидим или нет?» — спросил пользователь.



«Только в небе)» — ответил Малиновский.



24-летний Малиновский является пятикратным чемпионом мира среди юниоров. Игорь регулярно привлекается к выступлениям с основной сборной России, однако высоких результатов на Кубке мира не показывает. Его лучшим результатом на КМ стало 61-е место на этапе в Тюмени в 2018 году.

22 января Малиновский должен был принять участие в спринтерской гонке Кубка IBU в Арбере (Германия). На старт он, впрочем, по неизвестным причинам так и не вышел.