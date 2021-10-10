Логинов назвал причины неудачных выступлений в прошлом сезоне

Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал неудачные результаты в прошлом сезоне.
«Всё это было в том сезоне звеньями одной цепи. Перед Новым годом мне пришлось уехать домой в силу личных причин, там я не тренировался, и снова собраться на выступления оказалось тяжеловато. Хотя я честно пытался как-то выправить ситуацию. Вот и получилось так, как получилось.
На самом деле всё поначалу шло неплохо. Да, на летнем чемпионате России меня немножко подкосила старая травма локтя, из-за чего вылетели две-три недели полноценных тренировок, но несмотря на это у меня получилось в целом непхо подвести себя к сезону. С той же скоростью, если посмотреть результаты до Нового года, проблем не было. А вот потом стало тяжело именно собраться. Во всех отношениях», — цитирует Логинова «RT на русском».
По итогам прошлого сезона Логинов финишировал на 17-й строчке общего зачёта Кубка мира.
- 10 октября 2021
-
13:50
-
13:02
-
12:36
-
11:08
- 9 октября 2021
-
22:52
-
17:59
-
17:40
-
16:30
-
15:45
-
14:19
-
13:45
-
13:19
- 8 октября 2021
-
18:34
-
15:36
-
15:20
-
15:08
-
14:58
- 7 октября 2021
-
16:30
-
16:00
-
15:22
-
14:12
- 6 октября 2021
-
23:13
-
21:15
-
20:13
-
19:43
-
18:42
-
17:30
-
14:38
-
13:40
-
13:37
-
13:34
- 5 октября 2021
-
18:08
-
16:09
-
15:38
- 4 октября 2021
-
21:30