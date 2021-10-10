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Логинов назвал причины неудачных выступлений в прошлом сезоне

Логинов назвал причины неудачных выступлений в прошлом сезоне
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Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал неудачные результаты в прошлом сезоне.

«Всё это было в том сезоне звеньями одной цепи. Перед Новым годом мне пришлось уехать домой в силу личных причин, там я не тренировался, и снова собраться на выступления оказалось тяжеловато. Хотя я честно пытался как-то выправить ситуацию. Вот и получилось так, как получилось.

На самом деле всё поначалу шло неплохо. Да, на летнем чемпионате России меня немножко подкосила старая травма локтя, из-за чего вылетели две-три недели полноценных тренировок, но несмотря на это у меня получилось в целом непхо подвести себя к сезону. С той же скоростью, если посмотреть результаты до Нового года, проблем не было. А вот потом стало тяжело именно собраться. Во всех отношениях», — цитирует Логинова «RT на русском».

По итогам прошлого сезона Логинов финишировал на 17-й строчке общего зачёта Кубка мира.

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