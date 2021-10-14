Заседание Спортивного арбитражного суда по делам Устюгова и Слепцовой перенесено

Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой перенесено. Ранее слушания были назначены на 14-15 октября, но сейчас исчезли из расписания суда.

О дисквалификации биатлонистов в феврале 2020 года объявил IBU. Завершившие карьеру Слепцова и Устюгов были отстранены на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцову признали виновной в употреблении запрещённого вещества остарина, а Устюгова — в применении оксандролона.

Дисквалификация Устюгова грозит сборной России лишением золота в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. Вместе с Евгением тогда бежали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.