Заседание Спортивного арбитражного суда по делам Устюгова и Слепцовой перенесено
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Заседание Спортивного арбитражного суда (CAS) по апелляциям российских биатлонистов Евгения Устюгова и Светланы Слепцовой перенесено. Ранее слушания были назначены на 14-15 октября, но сейчас исчезли из расписания суда.
О дисквалификации биатлонистов в феврале 2020 года объявил IBU. Завершившие карьеру Слепцова и Устюгов были отстранены на два года на основании данных московской антидопинговой лаборатории. Слепцову признали виновной в употреблении запрещённого вещества остарина, а Устюгова — в применении оксандролона.
Дисквалификация Устюгова грозит сборной России лишением золота в эстафете на Олимпийских играх в Сочи. Вместе с Евгением тогда бежали Алексей Волков, Дмитрий Малышко и Антон Шипулин.
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