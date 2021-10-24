IBU вернул допандемийное правило определения победителя Кубка мира

Международный союз биатлонистов (IBU) решил вернуть правило вычета двух худших гонок из результатов спортсменов при определении победителя Кубка мира в общем зачёте, сообщает Biathlonlive.
В сезоне-2020/2021 из-за эпидемиологической ситуации было принято решение о вычете четырёх худших гонок. Именно при таких условиях свои «Большие хрустальные глобусы» завоевали норвежцы Тириль Экхофф и Йоханнес Бё. Также в прошлом сезоне вычеты коснулись и малых Кубков мира в отдельных дисциплинах, где при определении победителя исключались результаты части гонок в зависимости от числа проведённых стартов.
В сезоне-2021/2022 всё будет по-старому – как до пандемии. При определении победителя в общем зачёте из суммы очков будут вычитать только две худшие гонки, то есть в зачёт пойдут 20 из 22 гонок. При розыгрыше малых Кубков мира в отдельных дисциплинах будут учтены все гонки (без вычетов).
Напомним, начиная с Сочи-2014 олимпийские старты в зачёт Кубка мира не идут.
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