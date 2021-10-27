ОКР приобрёл тредбан для тренировок биатлонистов и лыжников

Олимпийский комитет России (ОКР) презентовал тредбан для лыжников и биатлонистов — профессиональное оборудование для проведения физиологических исследований и совершенствования техники классических и коньковых способов передвижения на лыжероллерах. Об этом сообщает «Матч ТВ».



Сразу несколько тренеров как лыжной, так и биатлонной сборных России уже неоднократно заявляли о важности иметь в своём распоряжении тредбан. Отсутствие такой техники называли одной из причин отставания в результатах российских спортсменов от, в частности, норвежских.



«Хотел бы поздравить всех за нормальную организацию этого проекта. Мы посчитали, что за три года эксплуатации мы покроем все расходы, которые могут быть затрачены нашими федерациями в связи с использованием подобной техники за рубежом. Посоветовались с главами федераций, они сказали, что это нужно. Возникли сложности, но благодаря им мы более обдумано подошли к выбору оборудования. Буду рад, если этот проект будет востребован», — заявил глава ОКР Станислав Поздняков.