Анфиса Резцова: моя бы воля, я бы «пристрелила» Шашилова. Это что за беспредел?

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова обрушилась с критикой на старшего тренера женской сборной России по биатлону Михаила Шашилова. По мнению Резцовой, Шашилов неправильно формирует состав национальной команды на Кубок мира.

Кристина Резцова, дочь Анфисы, заняла в спринтерской контрольной тренировке пятое место.

«То, что она больше 20 секунд проиграла Куклиной и Мироновой, — это что-то странное. Даже не знаю, что там было с хронометражем. Может, так удобно Шашилову, чтобы его девочки были первыми?

Два часа выкладывали результаты? Это очень долго и ненормально. Это всё подозрительно. Сегодня я просто не в курсе деталей произошедшего, а месяц назад на совещании я точно знаю, как Шашилов продвигал своих пятерых девочек.

Ладно Кристина проиграла Мироновой, но чтобы проиграть столько Куклиной и Ворониной – такого никогда не было. Ладно бы они были с нулём, но не с одинаковой стрельбой же. По чемпионату России Кристина железно проходит на Кубок мира. А теперь её хотят отстегнуть. Это что за беспредел? Дай мне волю, я бы Шашилова сама «пристрелила», — цитирует Анфису Резцову «РИА Новости Спорт».