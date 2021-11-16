IBU не допустил Александра Поварницына на первые этапы Кубка мира по биатлону

Международный союз биатлонистов (IBU) не разрешил российскому биатлонисту Александру Поварницыну участвовать в первых этапах Кубка мира из-за отсутствия квалификационных очков. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на информацию от пресс-службы IBU.

«Александр Поварницын в настоящее время не прошёл квалификацию на первый триместр Кубка мира, так как он не стартовал в соревнованиях IBU с декабря 2019 года», — сообщил источник.

Напомним, ранее российские биатлонисты пробежали спринт (11 км) и масс-старт (13 км) в рамках контрольных тренировок. Лучшим по результатам обеих гонок стал Поварницын, он занял два вторых места. Благодаря этому Александра включили в состав национальной команды на первые этапы Кубка мира. Сезон стартует в Эстерсунде (Швеция) 27 ноября.